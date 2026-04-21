Правительство уточнило порядок пособия за рождение и воспитание ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Правительство РФ уточнило условия назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, согласно изменениям, для получения выплаты необходимо постоянно проживать в России в статусе гражданина РФ не менее 5 лет, соответствующее постановление опубликовано во вторник.

Новым постановлением были внесены изменения в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия. В частности, в нем появилось требование, касающееся срока проживания в РФ в статусе российского гражданина.

"Право на ежемесячное пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ в статусе гражданина РФ не менее пяти лет", - гласит пункт правил в новой редакции.