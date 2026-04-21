Рейтинг@Mail.ru
Правительство уточнило порядок пособия за рождение и воспитание ребенка - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:57 21.04.2026
Правительство уточнило порядок пособия за рождение и воспитание ребенка

Правительство РФ уточнило порядок пособия за рождение и воспитание ребенка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ уточнило условия назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
  • Для получения выплаты необходимо постоянно проживать в России в статусе гражданина РФ не менее 5 лет.
  • Требование о пятилетнем сроке проживания не распространяется на граждан, которые приобрели гражданство РФ по рождению, в результате признания гражданином РФ, в результате приема в гражданство РФ и имеющих статус участника Госпрограммы по переселению, а также на участников специальной военной операции, членов их семей и ветеранов боевых действий.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Правительство РФ уточнило условия назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, согласно изменениям, для получения выплаты необходимо постоянно проживать в России в статусе гражданина РФ не менее 5 лет, соответствующее постановление опубликовано во вторник.
Новым постановлением были внесены изменения в правила назначения и выплаты ежемесячного пособия. В частности, в нем появилось требование, касающееся срока проживания в РФ в статусе российского гражданина.
"Право на ежемесячное пособие предоставляется нуждающимся в социальной поддержке беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет при условии, если они являются гражданами РФ и постоянно проживают на территории РФ в статусе гражданина РФ не менее пяти лет", - гласит пункт правил в новой редакции.
Требование о пятилетнем сроке проживания не распространяется на граждан, которые приобрели гражданство РФ по рождению, в результате признания гражданином РФ, в результате приема в гражданство РФ и имеющих статус участника Госпрограммы по переселению, а также на участников специальной военной операции, членов их семей и ветеранов боевых действий.
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Правительство утвердило квоты приема на целевое обучение в вузах
20 апреля, 23:18
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала