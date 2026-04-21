Япония сняла ограничения на экспорт оружия

ТОКИО, 21 апр - РИА Новости. Правительство Японии внесло изменения в правила экспорта оружия, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Минору Кихара.

"Сегодня на заседании кабинета министров принято решение о внесении изменений в часть трех принципов экспорта вооружений. Эти решения позволят обеспечить безопасность Японии в быстро меняющейся ситуации по безопасности вокруг нашей страны. Для защиты мира в нашей стране и регионе необходимо продвигать экспорт вооружений и повышать обороноспособность стран-союзниц", - сказал Кихара

Согласно действовавшим до сих пор правилам, Япония не экспортировала оружие, если это нарушало бы международные обязательства страны или договоры с другими государствами, резолюции ООН, а также если потенциальная страна-импортер находилась в состоянии конфликта.

При этом ограничивались и цели, для которых могло поставляться вооружение: к числу таковых относились спасение, транспортировка, охрана, наблюдение, траление мин.

Внесение изменений предусматривает отмену этих ограничений и делает возможным экспорт всех видов вооружений, в том числе летальных, как в виде готовой продукции, так и их деталей. Решение о поставках оружия будет принимать не парламент, а совет национальной безопасности.