В Москве пять человек пострадали при пожаре в доме на проспекте Вернадского - РИА Новости, 21.04.2026
09:28 21.04.2026
В Москве пять человек пострадали при пожаре в доме на проспекте Вернадского

© РИА Новости / Павел Лисицын | Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При пожаре в 16-этажном жилом доме на проспекте Вернадского в Москве пострадали пять человек.
  • Еще пятерых, включая ребенка, удалось спасти.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в 16-этажном жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"В квартире на седьмом этаже и балконе восьмого этажа 16-этажного жилого дома происходило возгорание личных вещей и мебели на общей площади 43 квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с помощью спасательных устройств с верхних этажей дома №125 по проспекту Вернадского были спасены 10 человек, в том числе ребенок.
"После проверки медиками пять взрослых из числа спасенных были признаны пострадавшими", - заключил собеседник агентства.
