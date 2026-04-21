В Москве пять человек пострадали при пожаре в доме на проспекте Вернадского

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пять человек пострадали при пожаре в 16-этажном жилом доме на проспекте Вернадского в Москве, еще пятерых, в том числе ребенка, удалось спасти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В квартире на седьмом этаже и балконе восьмого этажа 16-этажного жилого дома происходило возгорание личных вещей и мебели на общей площади 43 квадратных метра", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с помощью спасательных устройств с верхних этажей дома №125 по проспекту Вернадского были спасены 10 человек, в том числе ребенок.
"После проверки медиками пять взрослых из числа спасенных были признаны пострадавшими", - заключил собеседник агентства.