Посольство в Нидерландах высмеяло призыв Зеленского к западным странам
21:31 21.04.2026 (обновлено: 21:36 21.04.2026)
Владимир Зеленский
  Посольство в Нидерландах высмеяло призыв Владимира Зеленского к западным странам экспортировать все оружие на украинский фронт.
  Он заявил, что открыт для формулы, при которой союзники Киева рассматривали бы поставки всего оружия сначала Украине, а потом другим партнерам.
ГААГА, 21 апр - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах высмеяло призыв Владимира Зеленского к западным странам экспортировать все оружие на украинский фронт, заявив, что "маленькому диктатору нужно больше денег на новые сапоги на высоком каблуке".
"Маленькому диктатору нужно больше денег на новые сапоги на высоком каблуке", - написала дипмиссия в соцсети Х, отреагировав на слова Зеленского, который в интервью телемарафону "Единые новости" выступил с призывом к Западу "экспортировать все на фронт".
Зеленский также заявил, что "открыт" для формулы, при которой союзники Киева бы рассматривали поставки всего оружия сначала Украине, а только потом каким-либо другим партнерам.
"Пожертвования принимаются в евро, долларах и биткоинах". "Пожалуйста, экспортируйте нам всё", - прокомментировали заявление в посольстве, назвав подобные заявления Зеленского "убогими".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
