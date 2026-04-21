МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони
21:02 21.04.2026 (обновлено: 23:57 21.04.2026)
МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о Мелони

Глава МИД Италии вызвал посла России Парамонова из-за слов Соловьева о Мелони

Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Италии Антонио Таяни вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова.
  • Причина вызова — высказывания российского телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
РИМ, 21 апр — РИА Новости. Глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни сообщил, что вызвал посла России в Риме Алексея Парамонова из-за высказываний российского телеведущего Владимира Соловьева о премьер-министре Италии Джордже Мелони.
"Я вызвал посла России Парамонова в Министерство иностранных дел, чтобы выразить официальный протест в связи с крайне серьезными и оскорбительными заявлениями ведущего Владимира Соловьева по российскому телевидению в адрес премьер-министра Джорджи Мелони", — написал Таяни в соцсети Х, отреагировав на высказывания ведущего в эфире шоу "Полный контакт" на канале "Соловьев Live".
В миреРоссияРимИталияАнтонио ТаяниАлексей ПарамоновВладимир Соловьев (телеведущий)
 
 
