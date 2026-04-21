Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:18 21.04.2026
Источник: Польша запретит Фицо лететь в Москву над своей территорией

© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польша запретит пролет над своей территорией самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию.
  • Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве.
ВАРШАВА, 21 апр - РИА Новости. Польша запретит пролет над своей территорией самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.
Пятнадцатого марта Фицо заявил о готовности посетить торжества в День Победы в столице России. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев в свою очередь сообщил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
"Заявка на пролет самолета премьера Словакии формально рассматривается и будет еще рассматривается какое-то время, но никто не намерен давать такого разрешения. Его не будет на 100%", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что в настоящее время авиационное движение через польско-российскую и польско-белорусскую границу не осуществляется. "Существует формальный запрет - и в МИД не видят повода его отменять ради премьера Словакии, который намеревается посетить Москву", - сказал собеседник агентства.
Как заявил Фицо в субботу, Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве. Словацкий лидер заверил, что будет найден другой маршрут, как это было сделано в прошлом году, когда пролет словацкому правительственному самолету запретила Эстония.
В миреСловакияМоскваРоссияРоберт ФицоПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала