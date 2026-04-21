Источник: Польша запретит Фицо лететь в Москву над своей территорией

Литва и Латвия уже сообщили, что не разрешат перелет словацкого правительственного самолета над их территорией на торжества по случаю Дня Победы в Москве.

ВАРШАВА, 21 апр - РИА Новости. Польша запретит пролет над своей территорией самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, сообщил РИА Новости источник в польских дипломатических кругах.

Пятнадцатого марта Фицо заявил о готовности посетить торжества в День Победы в столице России . Посол РФ в Словакии Сергей Андреев в свою очередь сообщил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.

"Заявка на пролет самолета премьера Словакии формально рассматривается и будет еще рассматривается какое-то время, но никто не намерен давать такого разрешения. Его не будет на 100%", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что в настоящее время авиационное движение через польско-российскую и польско-белорусскую границу не осуществляется. "Существует формальный запрет - и в МИД не видят повода его отменять ради премьера Словакии, который намеревается посетить Москву", - сказал собеседник агентства.