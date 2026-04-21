Экс-следователь рассказал, где можно найти следы пропавшего Героя России

КЕМЕРОВО, 21 апр - РИА Новости. Следы пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова можно найти в машине, в которую тот сел в день исчезновения, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
"В автомобиле (в который сел Асылханов - ред.) будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. Это потожировые следы, также отпечатки пальцев и ладоней рук Алексея. Биологические следы - они долгое время сохраняются на месте происшествия", - пояснил Козлов.
Бывший следователь добавил, что биологические следы, в том числе следы крови, сохраняются несколько десятков лет и по ним спустя длительное время после совершения преступлений проводятся генотипоскопические экспертизы и устанавливаются ДНК-профили потерпевших.
Асылханову в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
