02:55 21.04.2026 (обновлено: 03:59 21.04.2026)
Экс-следователь рассказал, где можно найти следы пропавшего Героя России

Экс-следователь Козлов: в машине, на которой уехал Асылханов, можно найти следы

© Фото : Полиция Кузбасса/Telegram — Герой России, участник СВО Алексей Асылханов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следы Асылханова можно найти в машине, в которую он сел в день исчезновения, утверждает бывший следователь СК России Василий Козлов.
  • Биологические следы, такие как потожировые следы и отпечатки пальцев, сохраняются длительное время и могут быть использованы для генотипоскопической экспертизы, пояснил Козлов.
КЕМЕРОВО, 21 апр - РИА Новости. Следы пропавшего в городе Юрге Кемеровской области Героя России Алексея Асылханова можно найти в машине, в которую тот сел в день исчезновения, рассказал РИА Новости бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.
Асылханов ушел из дома в Юрге 3 апреля и до сих пор не вернулся. СУ СК региона возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Как рассказала ранее РИА Новости жена Алексея со ссылкой на правоохранителей, в день исчезновения он сел в машину, марку и номер которой определить не удалось.
"В автомобиле (в который сел Асылханов - ред.) будут иметься в обязательном случае и порядке биологические следы Алексея. Это потожировые следы, также отпечатки пальцев и ладоней рук Алексея. Биологические следы - они долгое время сохраняются на месте происшествия", - пояснил Козлов.
Бывший следователь добавил, что биологические следы, в том числе следы крови, сохраняются несколько десятков лет и по ним спустя длительное время после совершения преступлений проводятся генотипоскопические экспертизы и устанавливаются ДНК-профили потерпевших.
Асылханову в декабре 2024 года "Золотую Звезду" Героя России вручал президент России Владимир Путин. На тот момент на счету рядового было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.
РоссияЮргаКемеровская областьВладимир ПутинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
