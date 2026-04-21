Синоптик рассказал о заморозках на юге России

Краткий пересказ от РИА ИИ В ночные часы в части регионов Южного федерального округа ожидаются заморозки до минус трех градусов.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Заморозки до минус трех градусов ожидаются в ночные часы в части регионов Южного федерального округа в ближайшие дни, сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказского гидрометцентра.

"Заморозки от минус одного до минус трех градусов ожидаются в ночные часы ближайшей ночью практически по всей территории Южного федерального округа", - сказал собеседник агентства.

Синоптик уточнил, что это связано с затоком холодного воздуха с арктических широт.

"По северу и западу округа до 26-27 апреля в ночные часы вероятность заморозков будет сохраняться", - отметил собеседник агентства.

Представитель гидрометцентра добавил, что дневная температура составит плюс шесть-11 градусов.