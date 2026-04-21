Синоптик рассказал о заморозках на юге России - РИА Новости, 21.04.2026
19:47 21.04.2026
Синоптик рассказал о заморозках на юге России

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМокрый снег
Мокрый снег . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночные часы в части регионов Южного федерального округа ожидаются заморозки до минус трех градусов.
  • Заморозки связаны с затоком холодного воздуха с арктических широт.
  • Третья декада апреля на юге России ожидается ниже климатической нормы на 2,5–5,5 градусов.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр - РИА Новости, Юлия Насулина. Заморозки до минус трех градусов ожидаются в ночные часы в части регионов Южного федерального округа в ближайшие дни, сообщил РИА Новости представитель Северо-Кавказского гидрометцентра.
"Заморозки от минус одного до минус трех градусов ожидаются в ночные часы ближайшей ночью практически по всей территории Южного федерального округа", - сказал собеседник агентства.
Синоптик уточнил, что это связано с затоком холодного воздуха с арктических широт.
"По северу и западу округа до 26-27 апреля в ночные часы вероятность заморозков будет сохраняться", - отметил собеседник агентства.
Представитель гидрометцентра добавил, что дневная температура составит плюс шесть-11 градусов.
В целом, третья декада апреля на юге России ожидается ниже климатической нормы на 2,5-5,5 градусов, подчеркнул собеседник агентства.
