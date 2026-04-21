В Нижнем Новгороде выпало свыше полутора месячных норм осадков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Свыше полутора месячных норм осадков выпало в Нижнем Новгороде за несколько дней непрекращающегося снегопада, сообщает городская администрация.
"Двадцатого апреля выпало более 15 сантиметров снега. В апреле выпало 171% от нормы осадков… По прогнозам синоптиков, во вторник может выпасть 13-15 сантиметров снега, вместе с которым ожидается дождь", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, уборка снега проводится круглосуточно. Так, 20 апреля к уборке дорог и тротуаров было привлечено более 300 единиц техники и около 1000 дорожных рабочих. С дорог откачано более 3500 кубометров воды, израсходовано более 480 тонн противогололедных материалов.
Власти призвали нижегородцев отказаться от поездок на личном транспорте.
По данным МЧС региона, до конца дня 21 апреля сохранятся сильные осадки в виде мокрого снега, снега, гололедные явления.