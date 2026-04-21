В Нижнем Новгороде выпало свыше полутора месячных норм осадков

По данным мэрии, уборка снега проводится круглосуточно. Так, 20 апреля к уборке дорог и тротуаров было привлечено более 300 единиц техники и около 1000 дорожных рабочих. С дорог откачано более 3500 кубометров воды, израсходовано более 480 тонн противогололедных материалов.