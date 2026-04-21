Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:10 21.04.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Тишковец: температура в Москве во вторник поднимется до плюс 10 градусов

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрохожие на территории парка "Зарядье" в Москве
Прохожие на территории парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Прохожие на территории парка "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во вторник в Москве ожидается температура воздуха от +7 до +10 градусов, без осадков.
  • В течение дня инициатива в атмосфере столичного региона будет переходить к скандинавскому антициклону.
  • Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что благоприятная погода продержится и в среду, после чего метеоусловия снова ухудшатся.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Инициатива в атмосфере столичного региона во вторник будет переходить к скандинавскому антициклону, воздух прогреется до плюс 10 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столице нашей родины сейчас (температура составляет - ред.) плюс 1,5 градуса, по северу и западу области местами заморозки до минус 0,4 градуса, небосвод на 60% прикрыт высококучевыми облаками выше 2500 метров. Без осадков, на востоке области - в Черустях - идет снег. Видимость - 20 километров. Ветер северный, северо-западный 3 метра в секунду. Влажность - 48%. Атмосферное давление - 743,7 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец.
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Синоптик отметил, что в течение дня инициатива в атмосфере столичного региона будет переходить к скандинавскому антициклону.
Москве облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха - плюс 7 - плюс 10. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба", - подчеркнул Тишковец.
Он уточнил, что "окно погоды" продержится и в среду, после чего метеоусловия снова ухудшатся.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала