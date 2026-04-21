Прохожие на территории парка "Зарядье" в Москве

Синоптик рассказал о погоде в Москве во вторник

Краткий пересказ от РИА ИИ Во вторник в Москве ожидается температура воздуха от +7 до +10 градусов, без осадков.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что благоприятная погода продержится и в среду, после чего метеоусловия снова ухудшатся.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Инициатива в атмосфере столичного региона во вторник будет переходить к скандинавскому антициклону, воздух прогреется до плюс 10 градусов, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В столице нашей родины сейчас (температура составляет - ред.) плюс 1,5 градуса, по северу и западу области местами заморозки до минус 0,4 градуса, небосвод на 60% прикрыт высококучевыми облаками выше 2500 метров. Без осадков, на востоке области - в Черустях - идет снег. Видимость - 20 километров. Ветер северный, северо-западный 3 метра в секунду. Влажность - 48%. Атмосферное давление - 743,7 миллиметра ртутного столба", - рассказал Тишковец

"В Москве облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха - плюс 7 - плюс 10. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 744 миллиметра ртутного столба", - подчеркнул Тишковец.