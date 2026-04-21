Синоптик рассказала, почему Москву накрыл холод

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва и область попали в "холодный тыл" южного циклона, из-за чего в столичном регионе наблюдаются ветер, осадки и температура около нуля, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

"Москва и область попали в "холодный тыл" южного циклона, отсюда - ветер, осадки и температура около нуля. Кошмар для апреля, особенно когда хочется тепла, но такая погода продлится всю эту неделю", - объяснила синоптик.