Синоптик рассказала, почему Москву накрыл холод

- Москву и область накрыл "холодный тыл" южного циклона, из-за чего наблюдаются ветер, осадки и похолодание.
- Температура воздуха на этой неделе опустилась на три-четыре градуса ниже климатической нормы.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва и область попали в "холодный тыл" южного циклона, из-за чего в столичном регионе наблюдаются ветер, осадки и температура около нуля, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Москва и область попали в "холодный тыл" южного циклона, отсюда - ветер, осадки и температура около нуля. Кошмар для апреля, особенно когда хочется тепла, но такая погода продлится всю эту неделю", - объяснила синоптик.
По словам Паршиной, погода на этой неделе на три-четыре градуса ниже климатической нормы.
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Вчера, 01:49