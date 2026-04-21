В Ростовской области восстановили движение поездов

"На станции Персиановка Северо-Кавказской железной дороги в 04.24 мск возобновлено движение поездов, приостановленное из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта. Повреждения устранены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часов были задержаны 24 поезда.