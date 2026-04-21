Рейтинг@Mail.ru
В Перми подросток получил ожоги, подобрав сверток с купюрами
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 21.04.2026
В Перми подросток получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток в Перми получил легкие ожоги после того, как подобрал на улице сверток с купюрами, который потом взорвался.
  • Краевое министерство территориальной безопасности проводит проверку.
ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами, который потом "взорвался", проводится проверка, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
По данным ведомства, во вторник в Перми подросток на улице заметил свёрток с купюрами и поднял его. После этого раздался хлопок, похожий на звук от сработавшей петарды.
"Подросток получил лёгкие ожоги. Госпитализации не потребовалось. Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили родителей напомнить детям, что найденные на улице неизвестные предметы могут быть опасны, их не нужно поднимать. Также не стоит использовать телефон рядом с опасным предметом.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала