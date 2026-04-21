В Перми подросток получил ожоги, подобрав сверток с купюрами

ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами, который потом "взорвался", проводится проверка, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
По данным ведомства, во вторник в Перми подросток на улице заметил свёрток с купюрами и поднял его. После этого раздался хлопок, похожий на звук от сработавшей петарды.
"Подросток получил лёгкие ожоги. Госпитализации не потребовалось. Правоохранительные органы проводят проверку", - говорится в сообщении.
В ведомстве попросили родителей напомнить детям, что найденные на улице неизвестные предметы могут быть опасны, их не нужно поднимать. Также не стоит использовать телефон рядом с опасным предметом.