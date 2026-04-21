Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье прибыл самолет с освобожденными из плена в Мали геологами - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:28 21.04.2026 (обновлено: 19:33 21.04.2026)
В Подмосковье прибыл самолет с освобожденными из плена в Мали геологами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Сотрудники российской геологоразведочной компании Олег Грет и Юрий Юров, освобожденные из плена в Мали, прибыли в Подмосковье
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Сотрудники российской геологоразведочной компании Олег Грет и Юрий Юров, освобожденные из плена в Мали, прибыли в Подмосковье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорт Подмосковья прибыл самолет с освобожденными из плена в Мали геологами.
  • У освобожденных выявили многочисленные заболевания и сильное физическое истощение, их доставили в Москву для лечения и реабилитации.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Самолёт с освобождёнными из плена боевиков в Мали геологами Олегом Гретой и Юрием Юровым приземлился в аэропорту Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Африканский корпус" в Мали освободил захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой*, запрещенной в России террористической группировкой) в 2024 году в Нигере сотрудников российской геологоразведочной компании россиянина Грету и украинца Юрова.
У освобождённых выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.
* запрещенная в России террористическая группировка
Освобожденный из плена в Мали геолог хочет вернуться работать в Африку
Вчера, 17:46
 
РоссияМалиНигерМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала