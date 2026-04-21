В Подмосковье прибыл самолет с освобожденными из плена в Мали геологами

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Самолёт с освобождёнными из плена боевиков в Мали геологами Олегом Гретой и Юрием Юровым приземлился в аэропорту Подмосковья, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Африканский корпус" в Мали освободил захваченных террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (связана с Аль-Каидой*, запрещенной в России террористической группировкой) в 2024 году в Нигере сотрудников российской геологоразведочной компании россиянина Грету и украинца Юрова.
У освобождённых выявлены многочисленные заболевания и сильное физическое истощение. Их доставили в Москву самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ для прохождения лечения и реабилитации.
