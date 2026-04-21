Врач развеяла миф о безалкогольном пиве - РИА Новости, 21.04.2026
17:43 21.04.2026
Врач развеяла миф о безалкогольном пиве

Кашух: безалкогольное пиво не может заменить изотоник

© Depositphotos.com / dsalmoКошка и стакан с пивом
Кошка и стакан с пивом - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Depositphotos.com / dsalmo
Кошка и стакан с пивом. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Безалкогольное пиво не заменит изотоник, поскольку оно не восполняет минеральные потери организма, сообщила врач, эксперт лаборатории "Гемотест", гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
"Такой напиток содержит воду, небольшое количество углеводов и калия, что формально напоминает изотонический состав. Однако концентрация натрия в таком пиве крайне низка по сравнению с физиологическими потерями через пот. Поэтому в спортивной медицине безалкогольное пиво не рассматривается как средство для коррекции водно-солевых нарушений", - сказала специалист в беседе с информационным порталом РИАМО.
Она добавила, что для полноценного восстановления после нагрузок важны именно ионы натрия и хлора в определенных пропорциях, которые безалкогольное пиво не всегда может обеспечить.
"Кроме того, в процессе его производства часть исходного сырья неизбежно теряет часть витаминов и минералов, включенных в состав изотоников. Тиамин, рибофлавин или магний присутствуют в безалкогольном пиве лишь в микродозах, не способных покрыть суточную потребность", - отметила врач.
По словам специалиста, использование безалкогольного пива в качестве источника микронутриентов привело бы к чрезмерному объему жидкости без реальной пользы - для восполнения минеральных потерь рекомендованы специализированные растворы.
