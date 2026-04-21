С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам - РИА Новости, 21.04.2026
07:17 21.04.2026 (обновлено: 12:52 21.04.2026)
С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам

С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам в 875 тысяч рублей

  • С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей.
  • Актер при этом все еще должен свыше 379 тысяч рублей.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей, при этом он все еще должен свыше 379 тысяч рублей, следует из материалов приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В 2024 году РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам, при этом в 2025 году его долг составлял уже около 1,3 миллиона рублей, в том числе по алиментам, ИД (исполнительному документу) и исполнительским сборам.
По данным на 20 апреля, в мае 2022 года на Петренко завели исполнительное производство по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов от декабря 2015 года. В рамках этого производства с актера взыскивают более 140 тысяч рублей "задолженности по ИД" с исполнительским сбором в 225 тысяч рублей и расходами на 715 рублей.
Кроме того, с Петренко взыскивают десять тысяч рублей долга по ИД с исполнительским сбором в одну тысячу рублей. Согласно судебным документам, актер не оплатил вовремя штраф за парковку, и суд удвоил его.
Более того, 17 апреля 2026 года на него завели еще два производства о взыскании в общей сложности двух тысяч рублей исполнительских сборов.
Согласно данным из открытых источников, Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.
Петренко родился 23 августа 1977 года в Потсдаме в семье военного. Лауреат Государственной премии (2002) и премии ФСБ России (2018). Член Союза кинематографистов. Широко известен зрителям по фильмам "Звезда", "Кармен", "Небо", "Тарас Бульба", "Водитель для Веры", "Шерлок Холмс". Всего за плечами артиста более 70 работ в кино и на телевидении.
ШоубизРоссияИгорь ПетренкоЕкатерина КлимоваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
