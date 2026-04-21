МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С актера Игоря Петренко взыскали долг по алиментам более чем в 875 тысяч рублей, при этом он все еще должен свыше 379 тысяч рублей, следует из материалов приставов и судебных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В 2024 году РИА Новости со ссылкой на материалы судебных приставов сообщало, что Петренко задолжал более 9,2 миллиона рублей по алиментам, при этом в 2025 году его долг составлял уже около 1,3 миллиона рублей, в том числе по алиментам, ИД (исполнительному документу) и исполнительским сборам.

По данным на 20 апреля, в мае 2022 года на Петренко завели исполнительное производство по нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов от декабря 2015 года. В рамках этого производства с актера взыскивают более 140 тысяч рублей "задолженности по ИД" с исполнительским сбором в 225 тысяч рублей и расходами на 715 рублей.

Кроме того, с Петренко взыскивают десять тысяч рублей долга по ИД с исполнительским сбором в одну тысячу рублей. Согласно судебным документам, актер не оплатил вовремя штраф за парковку, и суд удвоил его.

Более того, 17 апреля 2026 года на него завели еще два производства о взыскании в общей сложности двух тысяч рублей исполнительских сборов.

Согласно данным из открытых источников, Петренко был трижды женат. От второго брака с актрисой Екатериной Климовой у него есть двое сыновей.