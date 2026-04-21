В Кремле обратили внимание на заявление Франции и Польши о ядерных учениях

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сообщения о планах Франции и Польши провести ядерные учения подтверждают курс европейских государств на милитаризацию и нуклеаризацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах. Но безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление <...> в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации", — сказал он.