В Кремле обратили внимание на заявление Франции и Польши о ядерных учениях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сообщения о планах Франции и Польши провести ядерные учения подтверждают устремление Европы к дальнейшей милитаризации и нуклеаризации, заявил Песков.
- По его словам, подобные замыслы не способствуют стабильности на континенте.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сообщения о планах Франции и Польши провести ядерные учения подтверждают курс европейских государств на милитаризацию и нуклеаризацию, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Здесь нужно разобраться с деталями, о каком именно оружии идет речь, в каких странах. Но безусловно, это лишний раз, наверное, показывает устремление <...> в плане дальнейшей милитаризации и нуклеаризации", — сказал он.
По его словам, подобные планы не способствуют стабильности на континенте.
Накануне президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал встречу рабочих групп Парижа и Варшавы для обсуждения сотрудничества в области ядерного сдерживания. Они затронут обмен информацией, совместные учения и, вероятно, развертывание сил.
В начале марта Макрон сообщил, что Франция вошла в эпоху "продвинутой ядерной доктрины". Он распорядился увеличить арсенал атомного оружия и допустил размещение стратегических ВВС страны по всей Европе. По его словам, к инициативе присоединились восемь стран.