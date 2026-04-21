Взорвавшийся у подростка в Перми сверток с деньгами содержал химловушку

ПЕРМЬ, 21 апр - РИА Новости. Подросток, который травмировался, подняв на улице в Перми сверток с деньгами, получил химический ожог от красящего вещества в спрятанном в деньгах устройстве, схожем с химической ловушкой, сообщили в краевом ГУМВД.

Ранее краевое министерство территориальной безопасности сообщило, что подросток в Перми получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами. По данным ведомства, когда ребенок поднял сверток, то раздался хлопок, похожий на звук от сработавшей петарды.

"Поступило сообщение о том, что ребенок 2012 года рождения нашел на улице пачку купюр. При попытке ее поднять сработало находившееся под купюрами устройство, схожее с химической ловушкой. Мальчик получил химический ожог от красящего вещества", - говорится в сообщении ГУМВД.