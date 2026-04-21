Юрист рассказал об изменениях при переводах через СБП с 1 июля

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН. О том, как это будет работать и зачем нужно, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"ИНН присваивается один раз и практически не меняется в течение жизни. Использование ИНН как сквозного идентификатора позволяет системе мгновенно узнать дроппера даже в новом банке. Единый идентификатор сделает цепочки переводов прозрачными для регулятора", — пояснил Хаминский.
По словам эксперта, банки будут подставлять ИНН клиентов автоматически при переводах — вручную ничего вводить не придётся. Обновить данные в приложении потребуется только тем, у кого ИНН отсутствует. Нововведение касается как переводов между физлицами, так и переводов от юрлиц.
Сегодня мошенники могут сменить паспорт, телефон или карту, чтобы скрыться от чёрных списков. Но ИНН остается неизменным, поэтому система сможет распознавать злоумышленников даже в новом банке. Для добросовестных граждан ничего не изменится, а борьба с дропперами станет эффективнее.