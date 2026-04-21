Юрист рассказал об изменениях при переводах через СБП с 1 июля
02:05 21.04.2026
Юрист рассказал об изменениях при переводах через СБП с 1 июля

Юрист Хаминский: с 1 июля при переводах через СБП нужно указывать ИНН

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН. О том, как это будет работать и зачем нужно, агентству “Прайм” рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"ИНН присваивается один раз и практически не меняется в течение жизни. Использование ИНН как сквозного идентификатора позволяет системе мгновенно узнать дроппера даже в новом банке. Единый идентификатор сделает цепочки переводов прозрачными для регулятора", — пояснил Хаминский.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Юрист рассказал, как жертва мошенников может аннулировать взятый кредит
18 апреля, 07:09
По словам эксперта, банки будут подставлять ИНН клиентов автоматически при переводах — вручную ничего вводить не придётся. Обновить данные в приложении потребуется только тем, у кого ИНН отсутствует. Нововведение касается как переводов между физлицами, так и переводов от юрлиц.
Сегодня мошенники могут сменить паспорт, телефон или карту, чтобы скрыться от чёрных списков. Но ИНН остается неизменным, поэтому система сможет распознавать злоумышленников даже в новом банке. Для добросовестных граждан ничего не изменится, а борьба с дропперами станет эффективнее.
Банковские карты - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Клиентам банков раскрыли, как просить кредит, чтобы не отказали
Вчера, 03:05
 
МоскваАлександр ХаминскийМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
 
 
