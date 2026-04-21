Лавров рассказал, что будет считаться успехом после переговоров Ирана и США

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если по итогам переговоров Ирана и США, стороны смогут выйти на договоренность, приближенную к параметрам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году, это уже будет успехом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.