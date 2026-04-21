Лавров рассказал, что будет считаться успехом после переговоров Ирана и США

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если по итогам переговоров Ирана и США, стороны смогут выйти на договоренность, приближенную к параметрам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, заключенного в 2015 году, это уже будет успехом, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если по итогам нынешних усилий переговорщиков, которые мы поддерживаем, и иранских, и американских переговорщиков, удастся вырулить на что-то приближенное к той самой договоренности 2015 года, я думаю, это будет уже большим успехом", - сказал Лавров журналистам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против ИРИ. В ответ Исламская Республика Иран объявила о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.