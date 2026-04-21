Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 22 апреля, сообщает CNN

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Новая встреча представителей США и Ирана может пройти 22 апреля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Второй раунд переговоров между делегациями <...> в настоящее время запланирован на среду в Исламабаде", — говорится материале.
По данным телеканала, окончательно график еще не утвердили из-за острой риторики между сторонами. В Белом доме дату не подтвердили, но отметили, что представители Штатов отправятся в Пакистан в скором времени.
Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Как сообщало агентство IRNA, исламская республика отказывается принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о контактах с американцами еще не принято.
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану невиданными проблемами в случае, если тот откажется от переговоров.