Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 22 апреля, сообщает CNN
09:02 21.04.2026 (обновлено: 11:47 21.04.2026)
CNN: второй раунд переговоров США и Ирана может пройти 22 апреля в Исламабаде

© REUTERS / Akhtar SoomroПолицейский в Исламабаде перед вторым раундом переговоров между США и Ираном
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Второй раунд переговоров между США и Ираном может пройти 22 апреля в Исламабаде, сообщает CNN.
  • Окончательный график еще не утвердили из-за острой риторики между сторонами.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Новая встреча представителей США и Ирана может пройти 22 апреля, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
"Второй раунд переговоров между делегациями <...> в настоящее время запланирован на среду в Исламабаде", — говорится материале.
По данным телеканала, окончательно график еще не утвердили из-за острой риторики между сторонами. В Белом доме дату не подтвердили, но отметили, что представители Штатов отправятся в Пакистан в скором времени.
Восьмого апреля Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров прошел в Исламабаде 11-12 апреля, но завершился безрезультатно.
Как сообщало агентство IRNA, исламская республика отказывается принять участие в новой встрече из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США. МИД Ирана заявлял, что решение о контактах с американцами еще не принято.
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Тегерану невиданными проблемами в случае, если тот откажется от переговоров.
