Пентагон заказал доставку еды на авианосец

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Центральное командование Пентагона опубликовало фото доставки еды на авианосец, где, согласно сообщениям СМИ, ее якобы не хватало.
"Авианосец USS Abraham Lincoln получает запасы вертикальным способом с борта судна снабжения", - подписало фотографии командование в соцсети Х.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сообщения СМИ о нехватке еды у военнослужащих США, находящихся на Ближнем Востоке, являются ложными. Соответствующую информацию со ссылкой на родственников военных, находящихся на кораблях в водах Персидского залива, опубликовал портал USA Today.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.