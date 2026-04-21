Пентагон заказал доставку еды на авианосец
06:15 21.04.2026 (обновлено: 06:16 21.04.2026)
Пентагон заказал доставку еды на авианосец

Пентагон заказал доставку еды на Abraham Lincoln, где ее якобы не хватало

Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США
Авианосец USS Abraham Lincoln ВМС США. Архивное фото
  • Центральное командование Пентагона опубликовало фото доставки еды на авианосец USS Abraham Lincoln.
  • На снимках: вертолет доставляет поддон с грузом, его получают.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Центральное командование Пентагона опубликовало фото доставки еды на авианосец, где, согласно сообщениям СМИ, ее якобы не хватало.
"Авианосец USS Abraham Lincoln получает запасы вертикальным способом с борта судна снабжения", - подписало фотографии командование в соцсети Х.
На снимках: вертолет доставляет поддон с грузом, его получают.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сообщения СМИ о нехватке еды у военнослужащих США, находящихся на Ближнем Востоке, являются ложными. Соответствующую информацию со ссылкой на родственников военных, находящихся на кораблях в водах Персидского залива, опубликовал портал USA Today.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
