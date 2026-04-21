Пентагон заказал доставку еды на авианосец

Краткий пересказ от РИА ИИ Центральное командование Пентагона опубликовало фото доставки еды на авианосец USS Abraham Lincoln.

На снимках: вертолет доставляет поддон с грузом, его получают.

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Центральное командование Пентагона опубликовало фото доставки еды на авианосец, где, согласно сообщениям СМИ, ее якобы не хватало.

"Авианосец USS Abraham Lincoln получает запасы вертикальным способом с борта судна снабжения", - подписало фотографии командование в соцсети Х

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сообщения СМИ о нехватке еды у военнослужащих США, находящихся на Ближнем Востоке, являются ложными. Соответствующую информацию со ссылкой на родственников военных, находящихся на кораблях в водах Персидского залива, опубликовал портал USA Today.