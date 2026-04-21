Россиянам рассказали, кому положена срочная пенсионная выплата

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Срочная пенсионная выплата в России положена мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 лет, у которых есть пенсионные накопления и минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

"Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При наличии минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", - сказал Балынин

Эксперт отметил, что такая выплата может быть сформирована за счет дополнительных страховых взносов, средств государственного софинансирования, добровольных взносов работодателя или материнского капитала, а также полученных доходов от их инвестирования. По словам финансиста, если накоплений слишком мало, то есть ежемесячный размер выходит менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, то их отдадут всей суммой сразу в качестве единовременной выплаты.

"Размер срочной пенсионной выплаты определяется путем отношения сформированного объема пенсионных накоплений к числу месяцев получения на выбор гражданина (от 120 месяцев и более). Данную выплату можно будет получать в течение выбранного периода", - добавил финансист.