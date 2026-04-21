Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, кому положена срочная пенсионная выплата - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:42 21.04.2026
Россиянам рассказали, кому положена срочная пенсионная выплата

РИА Новости: срочная выплата положена тем, у кого есть пенсионные накопления

© РИА Новости / Алексей НаумовПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Алексей Наумов
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Срочная пенсионная выплата в России положена мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 лет при наличии пенсионных накоплений, минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
  • Если размер накоплений небольшой (менее 10% от прожиточного минимума пенсионера), то их выплатят единовременной суммой.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Срочная пенсионная выплата в России положена мужчинам от 60 лет и женщинам от 55 лет, у которых есть пенсионные накопления и минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, сообщил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"Право на получение выплаты за счет средств пенсионных накоплений наступает при достижении возраста выхода на пенсию, который действовал в 2018 году: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При наличии минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", - сказал Балынин.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Соцфонде по Москве разъяснили, как получить выплату пенсионных накоплений
8 июля 2025, 04:07
Эксперт отметил, что такая выплата может быть сформирована за счет дополнительных страховых взносов, средств государственного софинансирования, добровольных взносов работодателя или материнского капитала, а также полученных доходов от их инвестирования. По словам финансиста, если накоплений слишком мало, то есть ежемесячный размер выходит менее 10% от прожиточного минимума пенсионера, то их отдадут всей суммой сразу в качестве единовременной выплаты.
"Размер срочной пенсионной выплаты определяется путем отношения сформированного объема пенсионных накоплений к числу месяцев получения на выбор гражданина (от 120 месяцев и более). Данную выплату можно будет получать в течение выбранного периода", - добавил финансист.
Для оформления выплаты нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд, заключил эксперт.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления
5 января, 01:28
 
РоссияИгорь БалынинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала