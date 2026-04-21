Весенние мероприятия пройдут в парках Московской области
17:45 21.04.2026
Весенние мероприятия пройдут в парках Московской области

© Фото : Министерство культуры и туризма Московской области
Общеобластное мероприятие "Весенняя перезагрузка"
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Общеобластное мероприятие "Весенняя перезагрузка" пройдет в более чем 80 парках Московской области 25 апреля, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.
Гости посетят интерактивные экоплощадки и концерты, присоединятся к велозаездам "Весенние тропы" и творческим мастер-классам, а также примут участие в соревнованиях по спортивному ориентированию.
Так, в Раменском городском парке ждут на праздничной дискотеке и выставке техники МЧС и ЖКХ. Юные посетители смогут присоединиться к анимационной программе и мастер-классам по декоративно-прикладному творчеству. Также всех желающих приглашают на обзорную экскурсию по парку.
В парке "Сестрорецкий" в Клину откроется мотосезон и состоится концерт. Гости смогут исполнить песню в зоне открытого микрофона, проявить творческие способности в рамках проекта "Рисунки на деревьях" и принять участие в мастер-классе по зумбе.
В Парке-Набережной имени Д. И. Менделеева в Дубне откроется интерактивная экоплощадка "Зеленая планета", на которой посетителей будут ждать викторины, образовательные лекции, квесты и выставка ремесел. Все желающие смогут принять участие в велозаезде, посетить научное представление и чайную станцию, обозначенную надувным самоваром высотой три метра. Помимо этого, состоятся соревнования по спортивному ориентированию и лекция о культурном коде округа.
Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске проведет для гостей театрализованную программу, интерактивную экологическую игру и акцию по сбору вторсырья. Посетителей ждут тематические мастер-классы и торжественное открытие фонтанов.
В парке имени В. Талалихина в Подольске состоятся праздничное шествие трудовых коллективов и экологическая акция по сбору крышек. Также гости посетят концертную программу, тематические мастер-классы и интерактивную экоплощадку.
