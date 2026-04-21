Центральный парк в подмосковном Щелкове благоустроят к осени

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Осенью в подмосковном Щёлкове закончат реконструкцию центрального парка площадью 15,5 гектара, сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Парк начали обновлять в прошлом году. Сейчас работы сделаны наполовину.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал посмотреть, как идет благоустройство, и поговорил с местными жителями.

"Реконструируем в Щёлково центральный парк — одно из самых любимых и основных мест отдыха горожан. Не только обновляем территорию, но и добавляем новые локации. Центральным элементом станет набережная вдоль реки Клязьма с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией", — приводит пресс-служба слова губернатора.

Он отметил, что обустроят площадь со сценой, сделают освещение, площадку для выгула собак, игровые и спортивные площадки, велодорожку. Лес уже очистили от сухостоя и высадили новые растения.

Аллеи в обновленном парке будут повторять форму воздушных петель. На это создателей проекта вдохновила история города, который напрямую связан с космосом и авиацией.

"У меня четверо детей. И, наверное, ничего так не объединяет, как совместные прогулки. Конечно, в городе должно быть такое место отдыха", — рассказала местная жительница Екатерина Суминова.

Она рада, что парк благоустраивают. Детям важно быть на природе, а здесь можно будет прогуляться по набережной, сходить на пляж и покататься на велосипедах всей семьей.

В предыдущие три года в городском округе Щёлкове обновили целый ряд общественных пространств — набережную Барского пруда возле усадьбы "Гребнево" и набережную Чкаловского озера, сквер вдоль Пролетарского проспекта, парк в Монине (скейт-парк) и сквер в поселке Фрянове.