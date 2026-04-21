Рейтинг@Mail.ru
Центральный парк в подмосковном Щелкове благоустроят к осени
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
19:11 21.04.2026
Центральный парк в подмосковном Щелкове благоустроят к осени

Центральный парк площадью 15,5 га в подмосковном Щелкове благоустроят к осени

© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Осенью в подмосковном Щёлкове закончат реконструкцию центрального парка площадью 15,5 гектара, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Парк начали обновлять в прошлом году. Сейчас работы сделаны наполовину.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверяет готовность стадиона для регби в поселке Монино - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Современный стадион для регби откроется в подмосковном Щелкове
Вчера, 18:55
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал посмотреть, как идет благоустройство, и поговорил с местными жителями.
"Реконструируем в Щёлково центральный парк — одно из самых любимых и основных мест отдыха горожан. Не только обновляем территорию, но и добавляем новые локации. Центральным элементом станет набережная вдоль реки Клязьма с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией", — приводит пресс-служба слова губернатора.
Он отметил, что обустроят площадь со сценой, сделают освещение, площадку для выгула собак, игровые и спортивные площадки, велодорожку. Лес уже очистили от сухостоя и высадили новые растения.
Аллеи в обновленном парке будут повторять форму воздушных петель. На это создателей проекта вдохновила история города, который напрямую связан с космосом и авиацией.
"У меня четверо детей. И, наверное, ничего так не объединяет, как совместные прогулки. Конечно, в городе должно быть такое место отдыха", — рассказала местная жительница Екатерина Суминова.
Она рада, что парк благоустраивают. Детям важно быть на природе, а здесь можно будет прогуляться по набережной, сходить на пляж и покататься на велосипедах всей семьей.
В предыдущие три года в городском округе Щёлкове обновили целый ряд общественных пространств — набережную Барского пруда возле усадьбы "Гребнево" и набережную Чкаловского озера, сквер вдоль Пролетарского проспекта, парк в Монине (скейт-парк) и сквер в поселке Фрянове.
В этом году помимо центрального парка планируют завершить благоустройство лесопарка в микрорайоне Щёлкове-7 на площади более 35 гектаров, а также прогулочную зону в поселке Краснознаменском рядом с мемориалом погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Общеобластное мероприятие Весенняя перезагрузка - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Весенние мероприятия пройдут в парках Московской области
Вчера, 17:45
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевЩелково
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала