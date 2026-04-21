Фицо планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе своего визита в Москву на День Победы планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память советских солдат, которые освобождали республику от фашизма.