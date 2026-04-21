Фицо планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве - РИА Новости, 21.04.2026
18:53 21.04.2026
Фицо планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Цветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве
Цветы у Могилы Неизвестного солдата в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо планирует в ходе визита в Москву возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
  • Фицо подчеркнул важность уважения к памяти советских солдат, которые погибли при освобождении Словакии от фашизма.
  • Российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе своего визита в Москву на День Победы планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память советских солдат, которые освобождали республику от фашизма.
"Когда несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении страны, вас беспокоит то, что я поеду положить к Могиле Неизвестно Солдата в Москве гвоздики? Есть с этим проблема? Я не еду на военный парад, я и в прошлом году на военном параде не был, но проявить уважение очень важно", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале правительства во вторник.
Он напомнил, что в ходе боев за освобождение Словакии от фашизма погибли более 60 тысяч советских солдат.
"Я еду туда для того, чтобы поблагодарить этих людей за освобождение нашей страны", - заключил словацкий премьер.
Пятнадцатого марта Фицо заявил о готовности посетить торжества в День Победы в столице России. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев в свою очередь сообщил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Фицо готов вновь приехать на День Победы в Москву
15 марта, 18:28
 
