Фицо планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

БРАТИСЛАВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе своего визита в Москву на День Победы планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата, чтобы почтить память советских солдат, которые освобождали республику от фашизма.
"Когда несколько десятков тысяч человек погибли при освобождении страны, вас беспокоит то, что я поеду положить к Могиле Неизвестно Солдата в Москве гвоздики? Есть с этим проблема? Я не еду на военный парад, я и в прошлом году на военном параде не был, но проявить уважение очень важно", - сказал Фицо в ходе встречи со словацкими студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале правительства во вторник.
Он напомнил, что в ходе боев за освобождение Словакии от фашизма погибли более 60 тысяч советских солдат.
"Я еду туда для того, чтобы поблагодарить этих людей за освобождение нашей страны", - заключил словацкий премьер.
Пятнадцатого марта Фицо заявил о готовности посетить торжества в День Победы в столице России. Посол РФ в Словакии Сергей Андреев в свою очередь сообщил РИА Новости в марте, что российская сторона подтвердила готовность принять премьер-министра Словакии 9 мая для участия в торжествах по случаю Дня Победы.
15 марта, 18:28