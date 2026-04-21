В Пакистане заявили, что пытаются убедить Иран участвовать в переговорах - РИА Новости, 21.04.2026
18:17 21.04.2026
В Пакистане заявили, что пытаются убедить Иран участвовать в переговорах

© AP Photo / Jacquelyn Martin — Обстановка в Исламабаде перед первым раундом переговоров между США и Ираном
Обстановка в Исламабаде перед первым раундом переговоров между США и Ираном. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистан продолжает попытки убедить Иран принять участие во втором раунде переговоров с США.
  • Министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар заявил, что Исламабад находится в постоянном контакте с Тегераном и следует по пути дипломатии и диалога.
НЬЮ-ДЕЛИ, 21 апр - РИА Новости. Пакистан продолжает попытки убедить Иран принять участие во втором раунде переговоров с США, заявил министр информации и телерадиовещания Аттаулла Тарар.
"Все еще ожидается официальный ответ от иранской стороны о подтверждении участия делегации в мирных переговорах в Исламабаде... Пакистан приложил искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эти усилия продолжаются", - заявил он в соцсети X.
Тарар отметил, что Пакистан находится в постоянном контакте с иранцами и следует по пути дипломатии и диалога.
"Прекращение огня заканчивается в 04.50 утра по восточному времени (12.50 мск) 22 апреля. Решение Ирана принять участие в переговорах до истечения срока прекращения огня имеет решающее значение", - добавил министр.
