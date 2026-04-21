МЧС рассказало, по каким признакам можно узнать об отравлении угарным газом

- Одышка, головокружение, сонливость, головная боль, слезотечение, тошнота, рвота, сухой кашель, боль в груди и в некоторых случаях зрительные и слуховые галлюцинации — основные признаки отравления угарным газом, предупреждает МЧС России.
- При отравлении угарным газом необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь, вынести пострадавшего на свежий воздух, а если такой возможности нет — проветрить помещение, где он находится.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Одышка, головокружение, сонливость, головная боль, сухой кашель и даже зрительные и слуховые галлюцинации могут появиться у человека при отравлении угарным газом, предупреждает МЧС России.
"Основными признаками отравления угарным газом являются: общая слабость и сонливость, головная боль, одышка, слезотечение, тошнота, рвота, головокружение, сухой кашель и боль в груди, в некоторых случаях у пострадавших могут возникать зрительные и слуховые галлюцинации, может развиться паралич мышц", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при лесном пожаре.
Спасатели отмечают, что при тяжелом отравлении человек теряет сознание, у него возникают судороги и затем происходит остановка дыхания.
При отравлении угарным газом необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь, вынести пострадавшего на свежий воздух, а если такой возможности нет - проветрить помещение, где он находится. На голову и грудь пострадавшего нужно положить холодный компресс, к ногам - согревающие грелки и обязательно дать ему теплый крепкий чай, если он способен глотать.
"Если пострадавший находится без сознания: уложите в такое положение, которое позволит ему свободно дышать и предупредит возможное возникновение приступов удушья или вдыхания рвотных масс; проверьте проходимость дыхательных путей, очистите ротовую полость; если у пострадавшего отсутствует дыхание и пульс, приступайте к проведению сердечно-легочной реанимации, если уверены в своих навыках ее проведения", - резюмирует МЧС РФ.
