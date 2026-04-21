МЧС рассказало, по каким признакам можно узнать об отравлении угарным газом

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Одышка, головокружение, сонливость, головная боль, сухой кашель и даже зрительные и слуховые галлюцинации могут появиться у человека при отравлении угарным газом, предупреждает МЧС России.

"Основными признаками отравления угарным газом являются: общая слабость и сонливость, головная боль, одышка, слезотечение, тошнота, рвота, головокружение, сухой кашель и боль в груди, в некоторых случаях у пострадавших могут возникать зрительные и слуховые галлюцинации, может развиться паралич мышц", - говорится в памятке министерства по правилам поведения при лесном пожаре.

Спасатели отмечают, что при тяжелом отравлении человек теряет сознание, у него возникают судороги и затем происходит остановка дыхания.

При отравлении угарным газом необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь, вынести пострадавшего на свежий воздух, а если такой возможности нет - проветрить помещение, где он находится. На голову и грудь пострадавшего нужно положить холодный компресс, к ногам - согревающие грелки и обязательно дать ему теплый крепкий чай, если он способен глотать.