Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники
00:10 21.04.2026
Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники

Дачный участок. Архивное фото
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 60% россиян в майские праздники планируют отправиться на дачу, однако отдых с шашлыками для большинства отойдет на второй план после обязательной работы в саду и огороде, говорится в исследовании телеканала "Бобер", которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Большинство россиян (67%) едут в майские праздники на дачу традиционно ради работы в саду и огороде. Почти 62% из них признались, что шашлыки будут обязательно, но "по остаточному принципу" - после того, как будут закончены все основные работы на участке", - говорится в исследовании.
Аналитики выяснили, что для 78% женщин поездка на дачу в первую очередь - это "фронт работ" по посадке и уборке. Среди мужчин только 45% ссылаются на необходимость работы на участке.
"При этом большинство мужчин (70%) отмечают свою главную задачу на майские праздники - приготовление шашлыка", - говорится в исследовании.
Опрос проводился в апреле 2026 года на ресурсах телеканала "Бобер" - в нем приняли участие 2,3 тысячи человек.
Телеканал о хобби и увлечениях "Бобер" входит в "Цифровое Телесемейство". Аудитория телеканала составляет более 41 миллиона зрителей.
