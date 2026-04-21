Опрос показал, как россияне планируют провести майские праздники

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Более 60% россиян в майские праздники планируют отправиться на дачу, однако отдых с шашлыками для большинства отойдет на второй план после обязательной работы в саду и огороде, говорится в исследовании телеканала "Бобер", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Большинство россиян (67%) едут в майские праздники на дачу традиционно ради работы в саду и огороде. Почти 62% из них признались, что шашлыки будут обязательно, но "по остаточному принципу" - после того, как будут закончены все основные работы на участке", - говорится в исследовании.

Аналитики выяснили, что для 78% женщин поездка на дачу в первую очередь - это "фронт работ" по посадке и уборке. Среди мужчин только 45% ссылаются на необходимость работы на участке.

"При этом большинство мужчин (70%) отмечают свою главную задачу на майские праздники - приготовление шашлыка", - говорится в исследовании.

Опрос проводился в апреле 2026 года на ресурсах телеканала "Бобер" - в нем приняли участие 2,3 тысячи человек.