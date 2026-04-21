Опрос показал, от чего россияне испытывают дискомфорт в супермаркете

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Около половины россиян испытывают наибольший дискомфорт в супермаркете от нехватки денег на карте, каждый пятый - от случайно упавшего или рассыпанного товара, а 17% - от встречи с бывшими в неподходящий момент, выяснили для РИА Новости в сервисе "Пакет" от X5.

"Около половины россиян (51%) испытывают наибольший дискомфорт от нехватки денег на карте, 21% - от случайно упавшего или рассыпанного товара, а 17% - от встречи с бывшими в неподходящий момент", - говорится в исследовании, в котором были опрошены 1,5 тысячи россиян старше 18 лет.

При этом более четверти опрошенных всегда рады поддержать небольшую беседу, каждый пятый делает вид, что смотрит в телефон для избежания разговора со знакомыми в магазине, а 13% пристально смотрят на продукты и притворяются, что никого не замечают, или ускоряют шаг, чтобы остаться незамеченными.

Кроме того, половина респондентов признались, что чувствуют неловкость, когда кладут продукты обратно на полку при виде стоимости, которая оказывается выше ожиданий. Из них 27% делают это незаметно, а 22% стараются сначала проверять цены в приложениях. Каждый десятый житель страны уходит из магазина ни с чем и делает вид, что передумал, если не может найти товар, о котором спрашивал у сотрудников.

При необходимости купить товары "деликатного характера", например, средства гигиены, почти четверть россиян идут на кассу самообслуживания, 14% кладут их под другие вещи в корзине, а 13% выбирают время похода в супермаркет, когда там почти нет людей. Каждый десятый предпочитает заказывать доставку, а 4% просят своих близких делать такие покупки.

Абсолютное большинство россиян считают разумным использование скидочного купона или кешбэка на кассе, а 9% думают, что окружающие их осуждают. Опрошенные поделились, что если они не могут найти скидочную карту, то называют номер телефона (58%) или просят провести оплату без нее (34%). Лишь 8% продолжают ее искать, несмотря на неловкость.

Каждый пятый спокойно оплачивает покупки мелочью, так как для него "деньги есть деньги", однако каждый десятый старается избегать этого, чтобы не задерживать людей в очереди. При неожиданной нехватке денег на карте 57% россиян повторяют попытку, а 14% просят отменить лишние товары, чтобы уложиться в оставшуюся сумму. Каждый десятый нервно ищет наличные или карту.