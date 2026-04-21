10:32 21.04.2026

Новгородский чиновник уверен в законности передачи ребенка ему под опеку

Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Солецкого округа Новгородской области Максим Тимофеев считает законными действия органов опеки, отдавших маленькую девочку-сироту под его опеку, а не родной прабабушке.
  • Суд продолжает рассмотрение дела по иску жительницы Вологды Ольги Адамович, требующей признать незаконным распоряжение органов опеки о назначении опекуна над ее правнучкой.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Глава Солецкого округа Новгородской области Максим Тимофеев сообщил, что считает законными действия органов опеки, отдавших маленькую девочку-сироту под опеку ему, а не родной прабабушке.
Новгородский районный суд во вторник продолжил рассмотрение дела по иску жительницы Вологды Ольги Адамович. Она требует признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее правнучкой.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
На Урале опекунше, истязавшей пятерых детей, дали срок в колонии
27 марта, 13:10
Тимофеев тоже пришел на судебное заседание и заявил, что не против общения родственников с ребенком, но настаивает, что опека установлена по закону.
"Мы считаем, что у нас всё сделано по закону. Проверка наших действий, действий, опеки... замечаний не выявлено", - сказал Тимофеев журналистам.
Он добавил, что взятая под опеку девочка ещё маленькая и не понимает, что происходит.
"Мы стараемся, конечно, чтобы негатив максимально (обходил стороной - ред.), она растёт, она ходит в садик, у неё все замечательно", - отметил Тимофеев.
В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка Адамович обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. Женщина уверяет, что органы опеки Сольцов уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник.
СУСК по региону возбудил уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении чиновников местной администрации, принимавших решение об опеке.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Жителя Омской области заподозрили в хищении у опекаемого ребенка
9 февраля, 11:30
 
