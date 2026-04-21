Новгородский чиновник уверен в законности передачи ребенка ему под опеку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Глава Солецкого округа Новгородской области Максим Тимофеев сообщил, что считает законными действия органов опеки, отдавших маленькую девочку-сироту под опеку ему, а не родной прабабушке.

Новгородский районный суд во вторник продолжил рассмотрение дела по иску жительницы Вологды Ольги Адамович. Она требует признать незаконным распоряжение органов опеки Солецкого округа о назначении опекуна над ее правнучкой.

Тимофеев тоже пришел на судебное заседание и заявил, что не против общения родственников с ребенком, но настаивает, что опека установлена по закону.

"Мы считаем, что у нас всё сделано по закону. Проверка наших действий, действий, опеки... замечаний не выявлено", - сказал Тимофеев журналистам.

Он добавил, что взятая под опеку девочка ещё маленькая и не понимает, что происходит.

"Мы стараемся, конечно, чтобы негатив максимально (обходил стороной - ред.), она растёт, она ходит в садик, у неё все замечательно", - отметил Тимофеев.

В январе в Сольцах погибла молодая женщина, ее двухлетняя дочь осталась сиротой. Прабабушка ребенка Адамович обратилась в органы опеки с заявлением о передаче ей ребенка. Когда она оформила все документы, ей сообщили, что девочку уже отдали в другую семью. Женщина уверяет, что органы опеки Сольцов уговаривали ее отказаться от ребенка, потому что опеку над девочкой хотел взять местный чиновник.