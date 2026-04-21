В Брянской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 21.04.2026
11:28 21.04.2026
В Брянской области объявили беспилотную опасность

На территории Брянской области объявили беспилотную опасность

© Фото : Брянская городская администрация/Борис ДуденковБрянск
Брянск - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© Фото : Брянская городская администрация/Борис Дуденков
Брянск. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Брянской области объявлена беспилотная опасность.
  • Губернатор Александр Богомаз рекомендовал жителям оставаться дома или искать укрытия.
БРЯНСК, 21 апр – РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена на территории Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"Беспилотная опасность! На территории Брянской области 21.04.2026! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам", - написал глава региона.
Богомаз посоветовал тем, кто находится на улице или в автотранспорте, направляться в ближайшее укрытие или другое безопасное место.
