Онколог назвал безопасную дозу облучения

БРЯНСК, 21 апр - РИА Новости. Медицинская радиация может провоцировать развитие злокачественных опухолей, но при дозах облучения менее 100 мЗв она безопасна для человека, большинство распространенных процедур, связанных с рентгеном или КТ, имеют безопасную дозу, рассказал РИА Новости кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.
"Медицинская радиация является физическим канцерогеном, то есть может провоцировать развитие злокачественных опухолей. Степень риска определяется дозой облучения. Облучение меньше 100 мЗв считается безопасным", - отметил эксперт.
По словам онколога, существует среднегодовая доза естественного облучения 2-3 мЗв, которую любой человек на Земле получает в течение года. Это прежде всего космическая радиация и излучение радиоактивных элементов почвы.
"Средняя доза флюорографии составляет 0,03-0,1 мЗв, рентгенографии грудной клетки - 0,1 мЗв, маммографии - 0,4 мЗв, КТ головного мозга - 1-2 мЗв, КТ грудной клетки - 5-7 мЗв, КТ брюшной полости и таза - 8-12 мЗв, ПЭТ/КТ всего тела - 15-25 мЗв", - рассказал онколог.
По словам врача, безопасными процедурами раз в год являются рентген либо флюорография, а также маммография, их могут делать в рамках диспансеризации.
"Выполнение КТ проводится строго по назначению врача, причем польза от данного метода исследования значительно превышает потенциальный риск", - отметил эксперт.
