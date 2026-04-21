В Одессе задержали группу сотрудников ТЦК, занимавшихся вымогательством

Ранее во вторник днем одесские онлайн-сообщества сообщили о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата.

По данным украинских журналистов, сотрудники военкомата уже не раз пытались заполучить деньги от пострадавшего мужчины, поэтому он предупредил СБУ о готовящейся встрече с представителями военкомата. В ходе операции сотрудники СБУ задержали две группы сотрудников военкомата, передвигавшихся на микроавтобусах. При задержании одной из них произошла перестрелка, о пострадавших не сообщается.