В Одессе задержали группу сотрудников ТЦК, занимавшихся вымогательством

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Сотрудники СБУ задержали группу сотрудников одного из районных военкоматов Одессы, занимавшихся вымогательством среди военнообязанных, сообщило украинское издание "Страна.ua", ссылаясь на собственные источники.
Ранее во вторник днем одесские онлайн-сообщества сообщили о погоне и стрельбе в городе, в ходе которых, предположительно, были задержаны сотрудники военкомата.
"Сотрудники одесского управления СБУ задержали группу сотрудников Пересыпского районного военкомата, которые пытались вымогать 30 тысяч долларов у одессита, имевшего отсрочку от мобилизации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным украинских журналистов, сотрудники военкомата уже не раз пытались заполучить деньги от пострадавшего мужчины, поэтому он предупредил СБУ о готовящейся встрече с представителями военкомата. В ходе операции сотрудники СБУ задержали две группы сотрудников военкомата, передвигавшихся на микроавтобусах. При задержании одной из них произошла перестрелка, о пострадавших не сообщается.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.