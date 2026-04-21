Нидерланды отказали во въезде в страну Крисевичу*, пишут СМИ

12:15 21.04.2026
  • Власти Нидерландов отказали во въезде в страну российскому акционисту Павлу Крисевичу*, признанному в РФ иноагентом.
  • Власти опасаются, что Крисевич* подаст заявление на убежище во время пребывания в Нидерландах.
ГААГА, 21 апр - РИА Новости. Власти Нидерландов отказали во въезде в страну российскому акционисту Павлу Крисевичу*, признанному в РФ иноагентом, из-за опасений, что он может остаться в королевстве, пишет газета NRC.
По данным издания, 25-летний Крисевич*, известный своими провокационными перформансами, должен был выступить в четверг в амстердамском дискуссионном центре De Balie. Однако власти Нидерландов не выдали Крисевичу* визу.
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
Суд обязал Моргенштерна* выплатить штраф в семь миллионов рублей
20 апреля, 16:42
"По данным De Balie, правительство опасается, что Крисевич* подаст заявление на убежище во время своего пребывания в Нидерландах", - пишет газета.
В переписке по электронной почте между De Balie и МИД Нидерландов, с которой ознакомилась NRC, говорится, что Служба иммиграции и натурализации (IND) страны возражает против выдачи визы Крисевичу* из-за опасений, что он останется в Нидерландах.
Как отмечается в статье, в настоящее время российский акционист пытается получить гуманитарную визу во Франции.
Павел Крисевич* проживает в Черногории с конца прошлого года, но, по данным IND, у него нет "постоянного вида на жительство" в этой стране.
Министерство юстиции России в ноябре 2025 года включило акциониста Крисевича* в реестр иностранных агентов.
*Лицо, признанное иноагентом на территории РФ
Марианна Беленькая* - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
МВД объявило в розыск журналистку-иноагента Беленькую*
18 апреля, 04:12
 
