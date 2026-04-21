Нидерланды отказали во въезде в страну Крисевичу*, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти Нидерландов отказали во въезде в страну российскому акционисту Павлу Крисевичу*, признанному в РФ иноагентом.

ГААГА, 21 апр - РИА Новости. Власти Нидерландов отказали во въезде в страну российскому акционисту Павлу Крисевичу*, признанному в РФ иноагентом, из-за опасений, что он может остаться в королевстве, пишет газета NRC.

По данным издания, 25-летний Крисевич *, известный своими провокационными перформансами, должен был выступить в четверг в амстердамском дискуссионном центре De Balie. Однако власти Нидерландов не выдали Крисевичу* визу.

"По данным De Balie, правительство опасается, что Крисевич* подаст заявление на убежище во время своего пребывания в Нидерландах", - пишет газета.

В переписке по электронной почте между De Balie и МИД Нидерландов, с которой ознакомилась NRC, говорится, что Служба иммиграции и натурализации (IND) страны возражает против выдачи визы Крисевичу* из-за опасений, что он останется в Нидерландах.

Как отмечается в статье, в настоящее время российский акционист пытается получить гуманитарную визу во Франции

Павел Крисевич* проживает в Черногории с конца прошлого года, но, по данным IND, у него нет "постоянного вида на жительство" в этой стране.

Министерство юстиции России в ноябре 2025 года включило акциониста Крисевича* в реестр иностранных агентов.