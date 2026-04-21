16:59 21.04.2026
Новиков назвал сохранение исторической памяти залогом будущего России

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков
Начальник управления Администрации президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что проекты по сохранению исторической памяти имеют огромный смысл для детей и молодежи.
  • Новиков подчеркнул, что участие молодежи в таких проектах является залогом суверенного будущего России.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проекты по сохранению исторической памяти имеют огромный смысл для детей и молодежи, поскольку они становятся носителями ценностей, а это является залогом суверенного будущего России, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
Во вторник на площадке Live Арены в рамках форума "Малая родина - сила России" проходит церемония награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение".
"Когда мы реализуем проекты сохранения исторической памяти, нам часто кажется, что это важно в первую очередь для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов специальной военной операции. Конечно, это важно, когда мы прославляем наших героев, наших защитников, им это приятно. Но в первую очередь это имеет огромный смысл для наших детей, для нашей молодежи", - сказал Новиков в ходе награждения премией в номинации "Великое наследие для будущих поколений".
Он отметил, что дети и молодежь, участвуя в проектах по сохранению исторической памяти, не только получают "прививку любви к Родине", но и сами становятся носителями ценностей.
"А это залог нашего суверенного будущего, нашего независимого будущего", - подчеркнул начальник управления президента РФ по общественным проектам.
Новиков в ходе церемонии наградил победителя в номинации "Великое наследие для будущих поколений" - проект "Недетские стихи Полины" из республики Башкортостан.
Премия "Служение" — главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Форум "Малая родина - сила России" организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента РФ.
ОбществоРоссияРеспублика БашкортостанСергей Новиков
 
 
