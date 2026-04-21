Новиков назвал сохранение исторической памяти залогом будущего России

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что проекты по сохранению исторической памяти имеют огромный смысл для детей и молодежи.

Новиков подчеркнул, что участие молодежи в таких проектах является залогом суверенного будущего России.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Проекты по сохранению исторической памяти имеют огромный смысл для детей и молодежи, поскольку они становятся носителями ценностей, а это является залогом суверенного будущего России, заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

Во вторник на площадке Live Арены в рамках форума "Малая родина - сила России" проходит церемония награждения победителей всероссийской муниципальной премии "Служение".

"Когда мы реализуем проекты сохранения исторической памяти, нам часто кажется, что это важно в первую очередь для ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов специальной военной операции. Конечно, это важно, когда мы прославляем наших героев, наших защитников, им это приятно. Но в первую очередь это имеет огромный смысл для наших детей, для нашей молодежи", - сказал Новиков в ходе награждения премией в номинации "Великое наследие для будущих поколений".

Он отметил, что дети и молодежь, участвуя в проектах по сохранению исторической памяти, не только получают "прививку любви к Родине", но и сами становятся носителями ценностей.

"А это залог нашего суверенного будущего, нашего независимого будущего", - подчеркнул начальник управления президента РФ по общественным проектам.

Новиков в ходе церемонии наградил победителя в номинации "Великое наследие для будущих поколений" - проект "Недетские стихи Полины" из республики Башкортостан