Рейтинг@Mail.ru
Россияне рассказали, сколько средств они держат под подушкой
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 21.04.2026
Россияне рассказали, сколько средств они держат под подушкой

РИА Новости: почти треть россиян имеют в запасе до 50 тысяч рублей наличными

© РИА Новости / Антон Денисов Деньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Деньги. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти треть россиян имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными, чуть больше четверти хранят от 50 до 100 тысяч рублей, а суммы от 100 до 150 тысяч рублей наличными держат 21% россиян.
  • Большинство россиян (46%) предпочитают держать деньги на счетах, ограничиваясь небольшими суммами наличных для повседневных расходов.
  • 22% россиян стали чаще снимать наличные для оплаты обедов или для других мелких расходов на случай проблем с оплатой картой из-за сбоев интернета.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Почти треть россиян имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными, чуть больше четверти хранят от 50 до 100 тысяч рублей, а суммы от 100 до 150 тысяч рублей наличными держат 21% россиян, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.
"Почти треть (29%) имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей, еще 26% хранят от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей держат 21% опрошенных, а суммы свыше 150 тысяч - лишь 9%. Наличный резерв менее 30 тысяч рублей имеют 15% участников исследования", - посчитали аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 75 лет.
Также аналитики выяснили, где россияне предпочитают хранить свои средства. Так, большинство россиян (46%) предпочитают держать деньги на счетах, ограничиваясь небольшими суммами наличных для повседневных расходов.
Еще 27% часть средств держат на счете, часть в наличных, а 11% - часть на счете, а часть также в наличных, но не в рублях, а в валюте. При этом 4% сообщили, что пользуются исключительно наличными.
Касательно целей снятия и хранения наличных, почти треть россиян (31%) используют их для подарков и для финансовой поддержки родственников, 24% берут деньги в поездки, а 18% снимают для некоторых покупок.
Отдельно аналитики выделяют новый поведенческий мотив: 22% признались, что стали чаще снимать наличные для оплаты обедов или для других мелких расходов на случай проблем с оплатой картой из-за сбоев интернета.
"Россияне уже адаптировались к цифровой финансовой среде, но не спешат полностью отказываться от наличных и офлайн-инфраструктуры", - заключил исполнительный директор "Выберу.ру" Ярослав Баджурак.
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала