Россияне рассказали, сколько средств они держат под подушкой

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Почти треть россиян имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей наличными, чуть больше четверти хранят от 50 до 100 тысяч рублей, а суммы от 100 до 150 тысяч рублей наличными держат 21% россиян, следует из исследования "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости.

"Почти треть (29%) имеют в запасе от 30 до 50 тысяч рублей, еще 26% хранят от 50 до 100 тысяч рублей. От 100 до 150 тысяч рублей держат 21% опрошенных, а суммы свыше 150 тысяч - лишь 9%. Наличный резерв менее 30 тысяч рублей имеют 15% участников исследования", - посчитали аналитики, опросив 3000 россиян в возрасте от 18 до 75 лет.

Также аналитики выяснили, где россияне предпочитают хранить свои средства. Так, большинство россиян (46%) предпочитают держать деньги на счетах, ограничиваясь небольшими суммами наличных для повседневных расходов.

Еще 27% часть средств держат на счете, часть в наличных, а 11% - часть на счете, а часть также в наличных, но не в рублях, а в валюте. При этом 4% сообщили, что пользуются исключительно наличными.

Касательно целей снятия и хранения наличных, почти треть россиян (31%) используют их для подарков и для финансовой поддержки родственников, 24% берут деньги в поездки, а 18% снимают для некоторых покупок.

Отдельно аналитики выделяют новый поведенческий мотив: 22% признались, что стали чаще снимать наличные для оплаты обедов или для других мелких расходов на случай проблем с оплатой картой из-за сбоев интернета.