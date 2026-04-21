Россиянам рассказали, как распознать, что знакомого взломали мошенники

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Если в переписке появляются новые реквизиты карты или номер телефона для перевода, это признак того, что со взломанного аккаунта знакомого пишут мошенники, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

В управлении отметили, что настоящий человек, как правило, просит перевести деньги на свой номер или карту. При этом, скорее всего, он не будет утонять реквизиты.

"Если же в переписке появляются новые реквизиты (незнакомая карта, чужой номер или просьба перевести третьему лицу), это признак того, что учетная запись взломана", - говорится в сообщении.