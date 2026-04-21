11:25 21.04.2026 (обновлено: 11:33 21.04.2026)
МВД: пострадавших после инцидента на красной линии московского метро нет

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Автомобиль скорой помощи у станции Московского метрополитена "Красные ворота"
Автомобиль скорой помощи у станции Московского метрополитена "Красные ворота"
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавших в результате инцидента на Сокольнической линии метро в Москве нет, безопасность пассажиров не нарушена, сообщили в МВД.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате приостановления движения поездов на Сокольнической линии метро в Москве нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
В ведомстве отметили, что на Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Бульвар Рокоссовского — Парк Культуры". Предварительная причина — техническая неисправность одного из составов.
"Пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении.
Правоохранители добавили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудники метро и полицейские УВД на Московском метрополитене помогли гражданам организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию.
"Специалисты метрополитена и полицейские уже работают на месте — принимаются все необходимые меры для скорейшего восстановления движения", - отмечается в сообщении.
ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
