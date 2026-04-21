Пострадавших после инцидента на красной линии московского метро нет

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пострадавших в результате приостановления движения поездов на Сокольнической линии метро в Москве нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

В ведомстве отметили, что на Сокольнической линии временно приостановлено движение поездов на участке "Бульвар Рокоссовского — Парк Культуры". Предварительная причина — техническая неисправность одного из составов.

"Пострадавших в результате инцидента нет", - говорится в сообщении

Правоохранители добавили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудники метро и полицейские УВД на Московском метрополитене помогли гражданам организованно покинуть остановленный поезд и пройти на станцию.