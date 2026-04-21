© Фото : Пресс-служба ДИПП Бизнес в Москве обучат, как подготовиться к проверке контрольных органов

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве 22 апреля состоится семинар, на котором предпринимателям расскажут, как подготовиться к проверке контрольно-надзорных органов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

На мероприятии планируются выступления представителей ключевых ведомств. Также предпринимателям дадут практические советы и разберут часто возникающие вопросы. Особое внимание уделят механизмам эффективного взаимодействия с контролирующими структурами.

Заместитель руководителя московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Петраков указал, что рост инвестпотенциала города тесно связан с тем, как предпринимательство общается с Москвой.

"Наша цель — создать условия, при которых предприятия и предприниматели могут полностью сосредоточиться на развитии своих проектов. Для этого мы оказываем комплексную поддержку — более 20 механизмов, в том числе консультационные инструменты, позволяющие снижать административную нагрузку", — цитирует Петракова пресс-служба департамента.

Семинар пройдет в формате открытого диалога. После выступлений у участников будет время, чтобы обсудить с представителями столичного правительства интересующие их вопросы. Зарегистрироваться, узнать больше информации и посмотреть в записи прошедшие встречи можно на инвестиционном портале Москвы. Там же будет проходить онлайн-трансляция.

Данное обучающее мероприятие для предпринимателей проходит в рамках цикла из 10 встреч на площадке дома русского бильярда "Москва". Также планируется обсудить такие темы, как выход на экспортные рынки, поиск квалифицированных кадров, строительство новых объектов на территории города и другие.

Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального столичного проекта "Цифровое государственное управление".