Бизнес в Москве обучат, как подготовиться к проверке контрольных органов - РИА Новости, 21.04.2026
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
13:03 21.04.2026
Бизнес в Москве обучат, как подготовиться к проверке контрольных органов

Семинар для бизнеса о подготовке к проверке контрольных органов пройдет в Москве

© Фото : Пресс-служба ДИППБизнес в Москве обучат, как подготовиться к проверке контрольных органов
Бизнес в Москве обучат, как подготовиться к проверке контрольных органов - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Бизнес в Москве обучат, как подготовиться к проверке контрольных органов
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве 22 апреля состоится семинар, на котором предпринимателям расскажут, как подготовиться к проверке контрольно-надзорных органов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
На мероприятии планируются выступления представителей ключевых ведомств. Также предпринимателям дадут практические советы и разберут часто возникающие вопросы. Особое внимание уделят механизмам эффективного взаимодействия с контролирующими структурами.
Заместитель руководителя московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владимир Петраков указал, что рост инвестпотенциала города тесно связан с тем, как предпринимательство общается с Москвой.
"Наша цель — создать условия, при которых предприятия и предприниматели могут полностью сосредоточиться на развитии своих проектов. Для этого мы оказываем комплексную поддержку — более 20 механизмов, в том числе консультационные инструменты, позволяющие снижать административную нагрузку", — цитирует Петракова пресс-служба департамента.
Семинар пройдет в формате открытого диалога. После выступлений у участников будет время, чтобы обсудить с представителями столичного правительства интересующие их вопросы. Зарегистрироваться, узнать больше информации и посмотреть в записи прошедшие встречи можно на инвестиционном портале Москвы. Там же будет проходить онлайн-трансляция.
Данное обучающее мероприятие для предпринимателей проходит в рамках цикла из 10 встреч на площадке дома русского бильярда "Москва". Также планируется обсудить такие темы, как выход на экспортные рынки, поиск квалифицированных кадров, строительство новых объектов на территории города и другие.
Развитие электронных сервисов для предпринимательства отвечает целям нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального столичного проекта "Цифровое государственное управление".
Ранее руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов сообщал, что в Москве 17 апреля проходил семинар, посвященный инвестиционным бизнес-инструментам.
