В Москве пенсионер отдал мошенникам почти 300 миллионов рублей

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве пенсионер и его сожительница стали жертвами мошенников и лишились 298 миллионов рублей, заявила столичная прокуратура.

В течение месяца потерпевший следовал указаниям аферистов, снимал деньги и покупал золотые монеты и слитки. Затем он передал их курьерам, которые называли кодовые слова, и получил взамен "банковские документы о приеме ценностей".