15:17 21.04.2026 (обновлено: 18:27 21.04.2026)
В Москве пенсионер отдал мошенникам почти 300 миллионов рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве пенсионер и его сожительница потеряли 298 миллионов рублей, став жертвами мошенников.
  • Пожилой мужчина перешел по ссылке "по вопросам электроснабжения" в одном из мессенджеров.
  • Затем его убедили снять все сбережения, купить золотые монеты и слитки и передать их курьерам, выдавая это за размещение средств на "безопасном счете".
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В Москве пенсионер и его сожительница стали жертвами мошенников и лишились 298 миллионов рублей, заявила столичная прокуратура.
"Все началось с сообщения в одном из мессенджеров, где 76-летнему мужчине предлагалось перейти по ссылке "по вопросам электроснабжения", что он и сделал. Сразу после этого ему начали поступать звонки о взломе личного кабинета на "Госуслугах" с номером телефона якобы для связи с компетентными органами", — написало ведомство на платформе "Макс".
Затем пенсионеру позвонили лжесотрудники Росфинмониторинга и правоохранительных органов. Они убедили его срочно обналичить все сбережения, а затем передать их для размещения на "безопасном счете".
В течение месяца потерпевший следовал указаниям аферистов, снимал деньги и покупал золотые монеты и слитки. Затем он передал их курьерам, которые называли кодовые слова, и получил взамен "банковские документы о приеме ценностей".
Сейчас идет поиск мошенников, ход расследования контролирует Чертановская межрайонная прокуратура Москвы.
МоскваПроисшествияФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)РоссияМошенничество
 
 
