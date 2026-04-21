Юрист рассказала о мошенниках, предлагающих брать ипотеку за вознаграждение - РИА Новости, 21.04.2026
05:49 21.04.2026
Юрист рассказала о мошенниках, предлагающих брать ипотеку за вознаграждение

РИА Новости: мошенники предлагают россиянам оформить ипотеку за вознаграждение

Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники предлагают россиянам за вознаграждение оформить ипотечные кредиты, обещая выплачивать их.
  • После покупки квартиры и оформления ее на «дроппера» мошенники исчезают, оставляя его с многомиллионными долгами и судами с банком.
  • Аферисты могут предложить оформить ипотеку, незаконно используя статус IT-специалиста, участника СВО или материнский капитал, а также прибегать к схеме с продажей квартиры с обременением или «мертвыми душами».
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам за вознаграждение брать ипотечные кредиты и уверяют, что будут их погашать, рассказала РИА Новости юрист Галина Земскова.
"Мошенники находят людей с хорошей кредитной историей и за вознаграждение вплоть до 500 тысяч рублей просят оформить ипотеку. При этом аферисты обещают сами выплачивать кредит, утверждая, что у них есть деньги, но якобы из-за плохой кредитной истории или "серой" бухгалтерии банк не дает ипотеку им", - сообщила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
Более того, добавила Земскова, злоумышленники уверяют, что якобы через год или два года они переоформят квартиру на себя, а у жертвы за это время вырастет кредитный рейтинг.
"Как только квартира куплена и оформлена на дроппера, мошенники исчезают с деньгами, оставляя многомиллионные долги и суды с банком", - предупредила юрист.
Также аферисты могут предложить оформить ипотеку, незаконно используя статус IT-специалиста, участника СВО или материнский капитал. Земскова напомнила, что после оформления кредита правоохранители выявят подлог, а банк сможет потребовать досрочно погасить всю сумму займа или поднять ставку до рыночной.
Кроме того, как отметила юрист, все еще является актуальной схема с продажей квартиры с обременением или "мертвыми душами". Так, мошенники могут предложить подписать вместо контракта "купли-продажи" предварительный договор или займ с залогом на старую квартиру, маскируя его под основной документ.
