Генерал Младич находится между жизнью и смертью, заявил его сын

Краткий пересказ от РИА ИИ Генерал Ратко Младич находится в тюремной больнице МОМУТ в Гааге в тяжелом состоянии, «между жизнью и смертью».

Сербские власти передали МОМУТ гарантии для возможного выпуска генерала на лечение в Сербию, а сербские врачи планируют осмотреть его в среду, 22 апреля.

Семья и власти Сербии направили официальный запрос на предоставление медотчета и посещение сербских врачей, а также ждут ответа МОМУТ на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья.

БЕЛГРАД, 21 апр – РИА Новости. Бывший командующий армии боснийских сербов генерал Ратко Младич находится в тюремной больнице Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) в Гааге в состоянии "между жизнью и смертью", ожидается осмотр и заключение сербских врачей в среду, сообщил РИА Новости сын генерала Дарко Младич.

Министр юстиции Сербии Ненад Вуйич в понедельник передал МОМУТ необходимые гарантии властей Сербии, чтобы бывшего командующего армии боснийских сербов, выпустили на лечение. Дарко Младич сообщал РИА Новости, что кардиолог и невролог из Сербии осмотрят его отца в Гааге в среду, 22 апреля.

"Он на грани жизни и смерти, больше не в состоянии говорить, не уверен, понимает ли он все, происходящее вокруг, произносит одно-два слова, состояние очень тяжелое. Завтра приезжают наши доктора, чтобы его осмотреть и сразу после их заключения мы подаем официальный запрос на его перевод на лечение в Сербии, думаю, что это будет в четверг-пятницу и ожидаю быстрое решение, потому что нет больше смысла ждать, речь идет о днях", - сказал Дарко Младич после посещения отца во вторник.

Он уточнил, что с понедельника посещает отца в тюремной больнице в Гааге и будет там в предстоящие дни.

"Завтра приезжает моя мать, в пятницу исполняется 60 лет их брака, и она будет с ним", - подчеркнул сын генерала.

Ранее он сказал сербским журналистам, что его отец исповедался в тюремной больнице православному священнику и принял причастие.

Младич-младший рассказывал РИА Новости, что здоровье его 83-летнего отца резко ухудшилось 10 апреля, предположительно, тот перенес легкий инсульт. Семья и власти Сербии направили в четверг официальный запрос МОМУТ на предоставление медотчета и посещение сербских врачей.

Семья Ратко Младича ждет ответа МОМУТ на запрос России и Сербии в СБ ООН о его освобождении из тюрьмы по состоянию здоровья.

Заместитель постпреда РФ при ООН Мария Заболоцкая в декабре 2025 года на заседании Совбеза ООН призвала передать Ратко Младича в Сербию на остаток срока заключения либо досрочно освободить его по гуманитарным соображениям, чтобы он мог провести остаток жизни с полноценной паллиативной помощью.

Ратко Младич, командовавший армией Республики Сербской во время конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине , 16 лет скрывался от международного правосудия и был арестован сербскими властями в 2011 году. В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии ( МТБЮ ) признал генерала виновным по 10 из 11 пунктов обвинения, в том числе в геноциде боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году и в нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах. Младич был приговорен к пожизненному заключению.