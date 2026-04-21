Грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыковался от МКС
01:23 21.04.2026
Грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыковался от МКС

"Прогресс МС-32" после полугодового пребывания в космосе отчалил от МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыковался от модуля "Звезда" Международной космической станции.
  • Несгоревшие элементы конструкции корабля "Прогресс МС-32" упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" после полугодового пребывания в космосе отчалил от модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС).
"Грузовой корабль отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Роскосмоса".
Как сообщили в госкорпорации, двигательная установка грузовика будет включена на торможение в 04.11 мск. Она придаст ему импульс, необходимый для схода с орбиты. После этого "Прогресс МС-32" войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится в них.
По данным Центра управления полётами ЦНИИмаш, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана, отметили в "Роскосмосе".
"Прогресс МС-32" прибыл на МКС 13 сентября, а стартовал с Земли 11 сентября. Он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем МКС, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы Международной космической станции, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.
За время полета "Прогресс МС-32" четыре раза скорректировал орбиту МКС. На его место прилетит новый корабль, "Прогресс МС-34", старт которого запланирован на 26 апреля, а стыковка со станцией - на 28 апреля.
Корабль "Прогресс МС-32" сменил уже затопленный грузовой корабль "Прогресс МС-30", который в свое время делал коррекцию орбиты станции пять раз, а также один раз выполнял манёвр уклонения станции от космического мусора.
