Грузовой корабль "Прогресс МС-32" отстыковался от МКС

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-32" после полугодового пребывания в космосе отчалил от модуля "Звезда" Международной космической станции (МКС).

"Грузовой корабль отстыковался от модуля "Звезда" российского сегмента Международной космической станции", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале " Роскосмоса ".

Как сообщили в госкорпорации, двигательная установка грузовика будет включена на торможение в 04.11 мск. Она придаст ему импульс, необходимый для схода с орбиты. После этого "Прогресс МС-32" войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится в них.

"Прогресс МС-32" прибыл на МКС 13 сентября, а стартовал с Земли 11 сентября. Он доставил на станцию более 2,5 тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки систем МКС, питьевую воду, питание, свежие продукты, азот для пополнения атмосферы Международной космической станции, медицинские и санитарно-гигиенические средства, а также более 200 килограммов оборудования и расходных материалов для научных экспериментов.

За время полета "Прогресс МС-32" четыре раза скорректировал орбиту МКС. На его место прилетит новый корабль, "Прогресс МС-34", старт которого запланирован на 26 апреля, а стыковка со станцией - на 28 апреля.