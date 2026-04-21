Минприроды рассказало о роли ученых в выдаче разрешений на добычу животных

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Ученые ведущих научно-исследовательских институтов страны играют огромную роль в одобрении разрешительных документов на добычу той или иной особи из Красной книги, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минприроды РФ.

Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о якобы снятии запрета на охоту на животных из Красной книги и о расширении перечня оснований для их добычи. Указывалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства РФ от 6 января 1997 года. В Минприроды поясняли агентству, что правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России и только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором , может выдать разрешение на добычу краснокнижного животного. При этом добыча животного не означает обязательного его умерщвления.

"Ключевое значение при выдаче разрешений имеет позиция специальной Комиссии по рассмотрению материалов на получение разрешительных документов в области сохранения биологического разнообразия, образованной Росприроднадзором, в которую входят в том числе представители ученые ведущих научно-исследовательских институтов страны", - заявили РИА Новости в пресс-службе.

В Минприроды уточнили, что ученые и Росприроднадзор обязательно дают оценку, как добыча конкретной особи может повлиять на ее популяцию.

"В случае, если краснокнижное животное имеет высокие категории редкости (1,2,3), к оценке обязательно привлекаются независимые эксперты из числа учёных и специалистов-зоологов, которые готовят официальное заключение", - пояснили в ведомстве.

Собеседник агентства добавил, что такая процедура "уже выстроена таким образом, что каждое решение по конкретной особи краснокнижного животного принимается на основе научной оценки с учётом конкретных обстоятельств".