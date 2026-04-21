Минобороны показало кадры освобождения Гришино

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами боев за Гришино в ДНР и российскими военнослужащими с государственным флагом в освобожденном населенном пункте.
- При освобождении Гришино действия штурмовых групп активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем группировки.
- В Минобороны подчеркнули, что освобождение Гришино позволило улучшить тактическое положение подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении СВО
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Гришино в ДНР и российскими военнослужащими с государственным флагом в освобожденном населенном пункте.
Об освобождении Гришино "Южной" группировкой и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР появилась и в ежедневной сводке Минобороны.
На опубликованных кадрах видна работа беспилотников и российских штурмовиков. Также показаны двое бойцов, развернувших флаг России у одного из зданий.
В описании к видео отмечается, что при освобождении Гришино действия штурмовых групп активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем группировки. Операторы дронов сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение по живой силе ВСУ.
"Штурмовые группы провели зачистку домов, подвалов и прилегающих лесополос, после чего развернули российские флаги в разных районах населенного пункта", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что освобождение Гришино позволило улучшить тактическое положение подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
