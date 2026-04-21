Минобороны показало кадры освобождения Гришино
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:49 21.04.2026 (обновлено: 16:57 21.04.2026)
Минобороны показало кадры освобождения Гришино

Минобороны показало кадры освобождения Гришино в ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны опубликовало видеоролик с кадрами боев за Гришино в ДНР и российскими военнослужащими с государственным флагом в освобожденном населенном пункте.
  • При освобождении Гришино действия штурмовых групп активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем группировки.
  • В Минобороны подчеркнули, что освобождение Гришино позволило улучшить тактическое положение подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении СВО
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Гришино в ДНР и российскими военнослужащими с государственным флагом в освобожденном населенном пункте.
Об освобождении Гришино "Южной" группировкой и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР появилась и в ежедневной сводке Минобороны.
На опубликованных кадрах видна работа беспилотников и российских штурмовиков. Также показаны двое бойцов, развернувших флаг России у одного из зданий.
В описании к видео отмечается, что при освобождении Гришино действия штурмовых групп активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем группировки. Операторы дронов сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение по живой силе ВСУ.
"Штурмовые группы провели зачистку домов, подвалов и прилегающих лесополос, после чего развернули российские флаги в разных районах населенного пункта", - рассказали в МО РФ.
В ведомстве подчеркнули, что освобождение Гришино позволило улучшить тактическое положение подразделений группировки войск "Центр" на добропольском направлении СВО.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДоброполье (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
