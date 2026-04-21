Минобороны показало кадры освобождения Гришино

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видеоролик с кадрами боёв за Гришино в ДНР и российскими военнослужащими с государственным флагом в освобожденном населенном пункте.

Об освобождении Гришино "Южной" группировкой и продвижении в направлении Доброполья ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов . Во вторник информация об освобождении Гришино в ДНР появилась и в ежедневной сводке Минобороны.

На опубликованных кадрах видна работа беспилотников и российских штурмовиков. Также показаны двое бойцов, развернувших флаг России у одного из зданий.

В описании к видео отмечается, что при освобождении Гришино действия штурмовых групп активно поддерживали расчеты войск беспилотных систем группировки. Операторы дронов сопровождали штурмовые группы, корректировали работу артиллерии, а также оперативно наносили огневое поражение по живой силе ВСУ

"Штурмовые группы провели зачистку домов, подвалов и прилегающих лесополос, после чего развернули российские флаги в разных районах населенного пункта", - рассказали в МО РФ.