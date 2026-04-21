Александр Михайлов рассказал о цензуре на съемках фильма «Любовь и голуби».

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Звезда культового фильма "Любовь и голуби" Александр Михайлов рассказал в интервью РИА Новости, почему из картины вырезали несколько эпизодов, а режиссера Владимира Меньшова отстраняли от монтажа ленты.

"Мы снимали во время антиалкогольной компании, поэтому три или четыре эпизода полностью вырезали из картины. Помню Володя сидел расстроенный, с синяками под глазами. Он вообще очень много пережил тогда, и от монтажа его отстраняли, потом правда вернули. Придирались, говорили, как можно издеваться над русским мужиком, почему он в трусах, такой нелепый. Но в фильме действительно потрясающие, глубокие диалоги, это ведь не просто комедия, а драматическая комедия", — поделился актер.

При этом, по его словам, атмосфера на съемках была высочайшего класса, раскрепощенная.

"На этом фильме не одно поколение за 40 лет выросло. Такое ощущение, что мне не надо было сниматься в 80-ти с лишним картинах, достаточно было только сыграть в "Любовь и голуби" и все, любовь и популярность обеспечены", — добавил Александр Михайлов.

В картине "Любовь и голуби" он сыграл главного героя Василия Кузякина. Всего в фильмографии народного артиста РСФСР более 80 проектов.