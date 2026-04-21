Кировские товары пойдут по " Шелковому пути"

Делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым во время встречи с руководством компании "Silkway CA" в ходе международной выставки "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 апр – РИА Новости. Меморандум о сотрудничестве в сфере прямых поставок подписан на выставке "Иннопром. Центральная Азия" между компанией из Кировской области и компанией из Узбекистана, сообщает пресс-служба правительства российского региона.

Делегация Кировской области во главе с губернатором Александром Соколовым посетила строительную площадку крупного логистического центра Silkway Central Asia, который создается в Ташкентской области.

"После осмотра состоялась встреча делегации Кировской области с руководством компании Silkway CA. Участники обсудили сотрудничество в сфере логистики. На территории Кировской области также идет создание крупного узла "Северная широта". Этот логистический центр предназначен для приема, обработки, хранения и распределения продовольственных товаров. Его пропускная способность составит 360 тысяч тонн в год. Общая площадь – 30 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

Губернатор Кировской области рассказал, что директор кировской компании "Агат 43", которая создает "Северную широту", Андрей Березин и генеральный директор Silkway CA Данияр Тиесов подписали меморандум о сотрудничестве в сфере прямых поставок фруктов, овощей, текстиля, бакалеи и других товаров из стран Азии через Узбекистан.

"Сейчас продукты едут к нам через цепочку посредников, что приводит к удорожанию и потере качества. Механизм прямых поставок позволит экономить время и максимально сохранять качество продукции. В обратную сторону от нас поедут древесина и изделия из нее, удобрения, пластмасса и многое другое, что производится у нас и в сопряженных агломерациях", - приводит пресс-служба слова Соколова.