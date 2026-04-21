Рейтинг@Mail.ru
Жизни россиянина, раненного при стрельбе в Мексике, ничего не угрожает - РИА Новости, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 21.04.2026
Жизни россиянина, раненного при стрельбе в Мексике, ничего не угрожает

Вице-консул Крючкова: пострадавший в Мексике россиянин находится в больнице

Пирамида Луны в Теотиуакане, Мексика
Пирамида Луны в Теотиуакане, Мексика - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
CC BY-SA 4.0 / Burkhard Mücke / Archäologische Bauten in der Ruinenstadt Teotihuacán (cropped)
Пирамида Луны в Теотиуакане, Мексика. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жизни россиянина, пострадавшего при стрельбе в мексиканском археологическом комплексе Теотиуакан, ничего не угрожает, рассказала вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.
  • У пострадавшего касательное ранение ноги, он находится в больнице и получает медикаментозное лечение.
МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Жизни россиянина, получившего ранение при стрельбе на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.
Власти Мексики ранее сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибла гражданка Канады, огнестрельные ранения получили четыре человека, включая граждан России, Колумбии и Канады.
"У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты... В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное", - рассказала Крючкова.
По словам собеседницы агентства, пострадавший россиянин находится в больнице, ему назначено медикаментозное лечение - антибиотики для предотвращения воспаления. Его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.
Российский консул уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны - на смотровой площадке, где находились посетители. Россияне в больнице сообщили ей, что неизвестный открыл там беспорядочную стрельбу.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после инцидента выразила соболезнования пострадавшим и их семьям и поручила провести тщательное расследование.
ПроисшествияМексикаРоссияКанадаКлаудия Шейнбаум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала