Жизни россиянина, раненного при стрельбе в Мексике, ничего не угрожает

МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Жизни россиянина, получившего ранение при стрельбе на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.

Власти Мексики ранее сообщили, что вооруженный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибла гражданка Канады, огнестрельные ранения получили четыре человека, включая граждан России, Колумбии и Канады.

"У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты... В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное", - рассказала Крючкова.

По словам собеседницы агентства, пострадавший россиянин находится в больнице, ему назначено медикаментозное лечение - антибиотики для предотвращения воспаления. Его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.

Российский консул уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны - на смотровой площадке, где находились посетители. Россияне в больнице сообщили ей, что неизвестный открыл там беспорядочную стрельбу.