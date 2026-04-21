Во время стрельбы у пирамид в Мексике был ранен россиянин

МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, сообщил глава министерства безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.
Руководитель региональной полиции подтвердил, что в результате инцидента со стрельбой погибли два человека - гражданка Канады и сам нападавший.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина открыл огонь на территории комплекса, после чего покончил с собой. На месте происшествия работают правоохранительные органы, ведется расследование обстоятельств случившегося.