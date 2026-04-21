Во время стрельбы у пирамид в Мексике был ранен россиянин
01:30 21.04.2026 (обновлено: 01:36 21.04.2026)
Во время стрельбы у пирамид в Мексике был ранен россиянин

Во время стрельбы на территории пирамид в Теотиуакане был ранен россиянин

© iStock.com / GummyBoneПолицейский автомобиль в Мексике
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© iStock.com / GummyBone
Полицейский автомобиль в Мексике. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате стрельбы в археологическом комплексе Теотиуакан в Мексике ранен гражданин России, а также есть погибшие: гражданка Канады и сам нападавший.
  • На месте происшествия работают правоохранительные органы, ведется расследование обстоятельств случившегося.
МЕХИКО, 21 апр - РИА Новости. Гражданин России получил ранение в результате стрельбы на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, сообщил глава министерства безопасности штата Мехико Кристобаль Кастаньеда.
"Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна гражданка Канады", - сказал Кастаньеда журналистам, запись его слов опубликовало в соцсети Х издание Capital Edomex.
Руководитель региональной полиции подтвердил, что в результате инцидента со стрельбой погибли два человека - гражданка Канады и сам нападавший.
Ранее сообщалось, что вооруженный мужчина открыл огонь на территории комплекса, после чего покончил с собой. На месте происшествия работают правоохранительные органы, ведется расследование обстоятельств случившегося.
